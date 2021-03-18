Сегодня нельзя точно сказать, от чего зависят возможные эффекты вакцинации против коронавируса на постковидный синдром. Но есть некоторая обнадеживающая информация.

Вакцинация и постковидный синдром

Небольшое исследование показывает, что после вакцинации облегчается больше симптомов постковидного синдрома, чем без нее. 44 участника исследования прошли вакцинацию, 22 остались непривитыми.

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Через месяц после вакцинации у привитых людей зафиксировали облегчения 23% симптомов постковидного синдрома, ход 5% симптомов ухудшился. В невакцинированных ученые наблюдали облегчение 15% симптомов, 14% стали тяжелее.

Участники этого исследования были привиты вакцинами Pfizer-BioNTech или Oxford-AstraZeneca. Различий в действии разных вакцин на ход "длинного ковида" не наблюдалось.

Точных ответов, почему после прививки течение постковидного синдрома может улучшаться, сегодня нет.

Другие исследования

Survivor Corps, большое сообщество людей, которые принесли COVID-19, провело свой небольшой обзор, сообщает The New York Times. С 577 опрошенных после вакцинации почувствовали себя лучше 225, хуже – 82, состояние не изменилось в 270 человек.

В начале марта инфекционист из Колумбийского университета Даниэл Гриффин (Daniel Griffin) сказал The Verge, что облегчение после прививки испытывают примерно 40% его пациентов с "длинным ковидом".