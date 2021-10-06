Как велосипед может навредить мужчинам

Езда на велосипеде может привести к проблемам с эрекцией. По мнению ученых, сиденье постоянно давит на область между гениталиями и анусом; это давление может повредить нервы и временно замедлить кровоток в промежности и в итоге вызвать эректильную дисфункцию.

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В исследовании риск был выше среди мужчин, занимавшихся велоспортом более 3 часов в неделю. Однако в другом исследовании ученые не обнаружили четкой связи между ездой на велосипеде и проблемами с эрекцией.

Как уменьшить негативное влияние велосипеда

Если беспокоят возможные риски, ученые предлагают сосредоточиться на выборе правильного велосипеда. Вот на что стоит обратить внимание:

Форма седла. В одном исследовании выяснили, что узкие сиденья и сиденья с V-образной формой носа снижают поступление кислорода к половому члену. Поэтому лучше выбирать широкое седло с мягкой подкладкой, которая поглощает ударную нагрузку. Также ученые рекомендуют выбирать сиденья с длиной носа не более 6 сантиметров;

В одном исследовании выяснили, что узкие сиденья и сиденья с V-образной формой носа снижают поступление кислорода к половому члену. Поэтому лучше выбирать широкое седло с мягкой подкладкой, которая поглощает ударную нагрузку. Также ученые рекомендуют выбирать сиденья с длиной носа не более 6 сантиметров; Высота руля. Лучше устанавливать его ниже уровня седла. Если установить руль параллельно сиденью или выше, это увеличивает риск эректильной дисфункции;

Лучше устанавливать его ниже уровня седла. Если установить руль параллельно сиденью или выше, это увеличивает риск эректильной дисфункции; Тип велосипеда. Если вас беспокоит боль в спине, шее или другие проблемы, которые мешают регулярно кататься на велосипеде, можно выбрать для поездок лежащие велосипеды. На нем человек находится в положении лежа, что не вызывает резкого снижения подачи кислорода к половому члену, как при езде на обычном велосипеде.

Если после поездок на велосипеде возникает покалывание или онемение в половом члене, нужно прекратить кататься на неделю или две. Кроме того, можно делать перерывы во время длительных поездок и надевать велосипедные шорты с мягкой подкладкой для дополнительной защиты промежности. Также по возможности нужно сократить езду на велосипеде до трех часов в неделю.

Езда на велосипеде – это полезный вид физической активности, не бойтесь кататься. Просто нужно быть аккуратными и придерживаться рекомендаций.