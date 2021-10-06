Может ли велосипед навредить мужскому здоровью
Источник:HARVARD HEALTH
Езда на велосипеде не представляет серьезной угрозы для мужского здоровья. Если соблюдать правила безопасности, то велосипед принесет только пользу.
Как велосипед может навредить мужчинам
Езда на велосипеде может привести к проблемам с эрекцией. По мнению ученых, сиденье постоянно давит на область между гениталиями и анусом; это давление может повредить нервы и временно замедлить кровоток в промежности и в итоге вызвать эректильную дисфункцию.
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В исследовании риск был выше среди мужчин, занимавшихся велоспортом более 3 часов в неделю. Однако в другом исследовании ученые не обнаружили четкой связи между ездой на велосипеде и проблемами с эрекцией.
Как уменьшить негативное влияние велосипеда
Если беспокоят возможные риски, ученые предлагают сосредоточиться на выборе правильного велосипеда. Вот на что стоит обратить внимание:
- Форма седла. В одном исследовании выяснили, что узкие сиденья и сиденья с V-образной формой носа снижают поступление кислорода к половому члену. Поэтому лучше выбирать широкое седло с мягкой подкладкой, которая поглощает ударную нагрузку. Также ученые рекомендуют выбирать сиденья с длиной носа не более 6 сантиметров;
- Высота руля. Лучше устанавливать его ниже уровня седла. Если установить руль параллельно сиденью или выше, это увеличивает риск эректильной дисфункции;
- Тип велосипеда. Если вас беспокоит боль в спине, шее или другие проблемы, которые мешают регулярно кататься на велосипеде, можно выбрать для поездок лежащие велосипеды. На нем человек находится в положении лежа, что не вызывает резкого снижения подачи кислорода к половому члену, как при езде на обычном велосипеде.
Если после поездок на велосипеде возникает покалывание или онемение в половом члене, нужно прекратить кататься на неделю или две. Кроме того, можно делать перерывы во время длительных поездок и надевать велосипедные шорты с мягкой подкладкой для дополнительной защиты промежности. Также по возможности нужно сократить езду на велосипеде до трех часов в неделю.
Езда на велосипеде – это полезный вид физической активности, не бойтесь кататься. Просто нужно быть аккуратными и придерживаться рекомендаций.