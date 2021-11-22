Может ли возникнуть тромбоз после вакцинации против коронавируса

Еще в начале 2021 года появлялись тревожные сообщения о случаях образования редких тромбов и смертей вследствие вакцинации AstraZeneca. Впрочем, эту связь до сих пор не доказали.

Вероятность тромбоза составляет 0,002% у людей в возрасте до 50 лет, и 0,001% – в возрасте от 50 лет. В то же время тромбы чаще могут образоваться как раз во время тяжелого и легкого течения COVID-19.

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Дело в том, что коронавирус вызывает нарушение функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов. Эти показатели значительно выше, чем из-за вакцинации.

Что говорят ученые

В частности, по данным исследования, которое провели во Франции и Нидерландах, приблизительно 20–30% пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19, имеют тромботические осложнения.

Также тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19.

Именно поэтому риск тромбоза вследствие перенесенной болезни в разы выше и не является соразмерным с возможным риском развития тромбоза от вакцинации, которая, между прочим, надежно защищает человека от этого и других негативных последствий коронавирусной болезни,

– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Коронавирус в мире

Ранее ученые установили, что частота тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca составляет 11 случаев на 100 тысяч прививок, что крайне редко.

Источник: Университет Хопкинса