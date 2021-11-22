Может ли возникнуть тромбоз после вакцинации против коронавируса
Источник:The New England Journal of Medicine
Еще в начале 2021 года появлялись тревожные сообщения о случаях образования редких тромбов и смертей вследствие вакцинации AstraZeneca. Впрочем, эту связь до сих пор не доказали.
Вероятность тромбоза составляет 0,002% у людей в возрасте до 50 лет, и 0,001% – в возрасте от 50 лет. В то же время тромбы чаще могут образоваться как раз во время тяжелого и легкого течения COVID-19.
Внимание COVID-вакцина Pfizer на 100% эффективна для детей: заявление компании
Дело в том, что коронавирус вызывает нарушение функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов. Эти показатели значительно выше, чем из-за вакцинации.
Что говорят ученые
В частности, по данным исследования, которое провели во Франции и Нидерландах, приблизительно 20–30% пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19, имеют тромботические осложнения.
Также тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19.
Именно поэтому риск тромбоза вследствие перенесенной болезни в разы выше и не является соразмерным с возможным риском развития тромбоза от вакцинации, которая, между прочим, надежно защищает человека от этого и других негативных последствий коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Коронавирус в мире
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на утро 22 ноября в мире зафиксировали свыше 257 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
- С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.