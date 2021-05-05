Почему возникает беременность от нескольких мужчин

В каждом менструальном цикле у женщины обычно развивается одна яйцеклетка, которая после овуляции живет 24 часа. Беременность произойдет, если сперматозоид встретится с ней в это время. Сперма может храниться в маточных трубах до семи дней после полового акта.

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Бывает, что оплодотворенная яйцеклетка по каким-то причинам делится на две и выходят однояйцевые близнецы. Они всегда одного пола и выглядят как копии друг друга. Шанс родить таких 1 к 250.

Иногда во время овуляции из яичников выходит больше одной яйцеклетки. Если каждая из них встретится со своим сперматозоидом, женщина родит двойню или тройню. Это будут разнояйцовые близнецы, потому что каждый вырастет из своей пары яйцеклетка плюс сперматозоид.

Разнояйцовые близнецы рождаются чаще, они могут быть разного пола и похожи друг на друга, как обычные брат и сестра. Родить таких близнецов можно от нескольких отцов. По-научному это называют гетеропатернальной суперфекундацией.

Как часто такое бывает

Источник: Medical News Today

Нет точной статистики, насколько распространена беременность от двух мужчин сразу. Но в американской базе 1992 года с тестами на отцовство, которая содержит 39 тысяч записей, 2,4% близнецов были сводными. Некоторые исследователи считают, что частоту таких случаев недооценивают хотя бы потому, что не все делают тест на отцовство. Другие считают, что статистика со временем может возрастать из-за доступности генетических тестов.

В научной литературе и в СМИ появляются сообщения о такой беременности время от времени. Например, в штате Нью-Джерси мать близнецов подала документы на выплату алиментов, но тест на отцовство показал, что ее бывший партнер обязан платить только за одного ребенка. После этого женщина призналась, что занималась сексом с другим мужчиной в течение той же недели, когда были зачаты ее близнецы. Похожие случаи были и в других странах.