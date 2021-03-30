Может навредить: кому можно принимать рыбий жир, а кому – противопоказано
Новое исследование американских ученых показывает, что рыбий жир приносит пользу для здоровья только в том случае, если у вас соответствующий генотип.
Источник:EurekAlert
Над исследованием работали исследователи из Университета Джорджии, они изучали связь приема рыбьего жира и биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний.
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Мы знали, что высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови связан с более низким риском сердечных заболеваний,
– отметил доцент генетики в Колледже искусств и наук Франклина – Кайсюн Йе.
Как установили такое соответствие
Исследовали 4 липида крови (жиры), которые являются биомаркерами сердечно-сосудистых заболеваний:
- липопротеины высокой плотности,
- липопротеины низкой плотности,
- общий холестерин,
- триглицериды.
Данные для их выборки из 70 000 человек взяли из UK Biobank, крупномасштабного исследования, которое имело целью собрать генетическую и медицинскую информацию полумиллиона участников.
Команда разделила выборку на 2 группы: тех, кто принимает добавки с рыбьим жиром (около 11000), и тех, кто не принимает добавки с рыбьим жиром.
Затем они провели сканирование всего генома для каждой группы, проверив 8 миллионов генетических вариантов для сравнения.
Результаты исследования: 3 различных генотипа
После проведения более 64 миллионов тестов их результаты выявили значительный генетический разброс в гене GJB2.
- У людей с генотипом AG, которые употребляли рыбий жир, уровень триглицеридов снижался.
- У лиц с генотипом AA, употреблявших рыбий жир, уровень триглицеридов несколько повысился.
- Третий возможный генотип, GG, нашли у очень малого числа добровольцев.
Кроме того, исследователи отметили, что определить генотип не так сложно, как кажется, благодаря международным компаниям, которые проводят генетические тесты.
Заметим, что предыдущие исследования также свидетельствуют о том, что рыбий жир не помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
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