Новое исследование американских ученых показывает, что рыбий жир приносит пользу для здоровья только в том случае, если у вас соответствующий генотип.

Над исследованием работали исследователи из Университета Джорджии, они изучали связь приема рыбьего жира и биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

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Мы знали, что высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови связан с более низким риском сердечных заболеваний,

– отметил доцент генетики в Колледже искусств и наук Франклина – Кайсюн Йе.

Но! Добавки с рыбьим жиром не подходят всем – это зависит от вашего генотипа. Если у вас есть определенный генетический фон, то добавление рыбьего жира поможет снизить уровень триглицеридов. Но если у вас нет правильного генотипа, добавка рыбьего жира на самом деле увеличивает уровень триглицеридов.

Как установили такое соответствие

Исследовали 4 липида крови (жиры), которые являются биомаркерами сердечно-сосудистых заболеваний:

липопротеины высокой плотности,

липопротеины низкой плотности,

общий холестерин,

триглицериды.

Данные для их выборки из 70 000 человек взяли из UK Biobank, крупномасштабного исследования, которое имело целью собрать генетическую и медицинскую информацию полумиллиона участников.

Команда разделила выборку на 2 группы: тех, кто принимает добавки с рыбьим жиром (около 11000), и тех, кто не принимает добавки с рыбьим жиром.

Затем они провели сканирование всего генома для каждой группы, проверив 8 миллионов генетических вариантов для сравнения.

Результаты исследования: 3 различных генотипа

После проведения более 64 миллионов тестов их результаты выявили значительный генетический разброс в гене GJB2.

У людей с генотипом AG, которые употребляли рыбий жир, уровень триглицеридов снижался.

У лиц с генотипом AA, употреблявших рыбий жир, уровень триглицеридов несколько повысился.

Третий возможный генотип, GG, нашли у очень малого числа добровольцев.

Кроме того, исследователи отметили, что определить генотип не так сложно, как кажется, благодаря международным компаниям, которые проводят генетические тесты.

Заметим, что предыдущие исследования также свидетельствуют о том, что рыбий жир не помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.