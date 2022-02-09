Может навредить: в Минздраве опровергли устаревший миф о лечении йодной сеткой

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что "рисунки" йодом на теле не помогают в лечении вирусных заболеваний и не лишают йододефицита в организме.

Наверное, каждый из нас слышал о "чудодейственных" свойствах йодной сетки. Существует миф, что она ускоряет выздоровление, избавляет от йододефицита и даже вылечит от острых респираторных заболеваний. Однако это все не имеет доказательств.

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Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний. Благодаря согревающим свойствам йода на некоторое время усилится местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет,

– заявили в Минздраве.

Помогает ли йодная сетка диагностировать йододефицит

Некоторые люди убеждены, что если нанести на кожу йод, то организм якобы сам "покажет", хватает ли ему этого вещества. Если рисунок быстро исчезнет – есть нехватка этого элемента. Тогда якобы йод нужно наносить чаще. Однако этот способ не только не работает, но и может быть опасным.

Что может случиться, если часто наносить йод на кожу

Если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражения и ожоги.

Особенно уязвимы дети: детская кожа легко впитывает йод, чрезмерное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы.

В Минздраве отмечают: при появлении симптомов респираторных заболеваний лучше обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь. А для предупреждения йододефицита врачи рекомендуют регулярно употреблять продукты, обогащенные йодом – так этот элемент усваивается значительно лучше. К примеру, можно заменить обычную соль на йодированную.

Какие симптомы могут свидетельствовать о недостатке йода в организме:

ощущение постоянной усталости,

слабость,

депрессия,

увеличение щитовидной железы,

задержка роста и/или интеллектуального развития у детей,

снижение умственной активности у взрослых,

нарушение обменных процессов.

Если испытываете эти симптомы, обратитесь за помощью к специалисту.