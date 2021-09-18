Для работы биоискусственной почки не нужно никаких насосов или внешних источников питания. Она будет функционировать только под давлением крови.

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Проблемы, связанные с болезнью почек

Почки выполняют в организме несколько жизненно важных функций. Прежде они отфильтровывают токсины и продукты жизнедеятельности из крови, а также регулируют кровяное давление, концентрацию электролитов и других жидкостей организма. Но когда эти органы выходят из строя, в последствии затрудняется воспроизведение всех этих процессов.

В таком случае пациентам приписывают диализ. Однако он занимает очень много времени и это не очень удобно. Другим решением является пересадка почки, но для предотвращения ее отторжения нужны иммунодепрессанты, что несет опасность для человека.

Биоискусственная почка

Исследователи из Фармацевтической школы при Калифорнийском университете в Сан-Франциско разработали биоискусственную почку для имплантации, которая способна выполнять основные функции органа без применения иммунодепрессантов или часто используемых антикоагулянтов.

Устройство состоит из 2 основных частей:

Гемофильтра , содержащего кремниевые полупроводниковые мембраны для удаления из крови продуктов жизнедеятельности;

, содержащего кремниевые полупроводниковые мембраны для удаления из крови продуктов жизнедеятельности; Биореактора, имеющего сконструированные клетки почечных канальцев, регулирующих объем воды, электролитный баланс и другие метаболические функции. Мембраны также защищают эти клетки от атак иммунной системы пациента.



Биоискусственная почка / Фото The Kidney Project

Во время имплантации биоискусственную почку соединяют с 2 основными артериями человека: одна из них транспортирует кровь для фильтрации, а другая переносит отфильтрованную кровь обратно в организм. Также устройство подключено к мочевому пузыру, где продукты жизнедеятельности откладываются в виде мочи.



Биоискусственную почку соединяют с двумя артериями и мочевым пузырем / Фото The Kidney Project

Денежный приз за разработку

За свои усилия исследователей наградили призом в размере 650 тысяч долларов США от KidneyX – государственно-частного объединения, целью которого является ускорение инноваций в профилактике, диагностике и лечении заболеваний почек. В ближайшее время команда планирует приступить к доклиническому тестированию, а затем и к клиническим испытаниям.

Команда ученых разработалабиоискусственную почку: смотрите видео