В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник-V". Препарат до сих пор не прошел третьего этапа клинических испытаний и не доказал свою эффективность.

Источник: 24 канал

Никакие возмущения относительно российской вакцины от COVID-19 не изменят мнение Кабмина. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Российской вакцины в Украине не будет

Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию относительно регистрации вакцины "Спутник-V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет,

– заверил глава Минздрава.

Степанов добавил, что Украина будет использовать те вакцины, которые зарегистрированы в Украине или мире, препараты, которые пройдут все стадии клинических испытаний.

Что известно о вакцине "Супутник- V"

Двухкомпонентная векторная вакцина от COVID-19, разработанная на территории России.

Сейчас она проходит клинические испытания. Однако ее эффективность еще не подтвердили.

Половина россиян (58%) не готова делать прививки от коронавируса, используя этот препарат.

Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником-V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может и не будет пока использовать для вакцинации населения от коронавируса российскую вакцину "Спутник-V", поскольку препарат не прошел третьей стадии клинических испытаний по требованиям ЕС.