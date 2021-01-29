Можете истерить еще долго: Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют
В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник-V". Препарат до сих пор не прошел третьего этапа клинических испытаний и не доказал свою эффективность.
Источник: 24 канал
Никакие возмущения относительно российской вакцины от COVID-19 не изменят мнение Кабмина. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Российской вакцины в Украине не будет
Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию относительно регистрации вакцины "Спутник-V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет,
– заверил глава Минздрава.
Степанов добавил, что Украина будет использовать те вакцины, которые зарегистрированы в Украине или мире, препараты, которые пройдут все стадии клинических испытаний.
Что известно о вакцине "Супутник- V"
- Двухкомпонентная векторная вакцина от COVID-19, разработанная на территории России.
- Сейчас она проходит клинические испытания. Однако ее эффективность еще не подтвердили.
- Половина россиян (58%) не готова делать прививки от коронавируса, используя этот препарат.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником-V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли
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