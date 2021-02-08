Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям.

Про це заявила директориня департаменту ВООЗ з імунізації і вакцинах Кейт О'Брайен.

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У ВООЗ наголошують, що вакцини проти коронавірусу є безпечними. Кейт О'Брайен додала, що не існує жодної вакцини, яка викликає безпліддя.

Вакцини, які ми прищеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності,

– заявила представниця ВООЗ.

За її словами, більшість вакцин розроблені так, що вони самі доставляють протеїн або маленьку частину мікроба, проти якого вони призначені.



ВООЗ спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією і безпліддям / Фото: Getty Images

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2021

До слова, вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я досліджують походження коронавірусу. Вони завершують тривале розслідування в Ухані та вже знайшли "важливі підказки" щодо походження недуги.

Вони з'ясували, що важливу роль у стрімкому поширенні захворювання відіграв ринок морепродуктів Ухані.

Інформація взята з Bloomberg