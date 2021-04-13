Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що придбати офіційно ввезену вакцину проти коронавірусу неможливо, адже уряд забезпечує щеплення громадянам безкоштовно.

Очільник МОЗ пообіцяв вакцинувати всіх бажаючих протягом 2021 року. За його словами, у майбутньому також не буде можливості купити офіційно ввезену вакцину в Україні.

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Мови про те, щоб купити вакцину в Україні, не йде зараз і не буде йти в майбутньому. Принаймні щодо вакцин, які завозить Міністерство охорони здоров’я. Всі ці вакцини будуть робитись виключно безкоштовно для всіх громадян України,

– наголосив Максим Степанов.

Він додав, що розуміє тих, хто хоче щепитися вже сьогодні. Однак вакцинують на першому етапі тих, хто перебуває в групі ризику.

"Я розумію, що є люди, які вже хочуть зробити щеплення. Проте ми в першу чергу вакцинуємо зараз людей, які перебувають в групі ризику. Але ми проведемо щеплення всім без виключення бажаючим в нашій країні протягом 2021 року", – зазначив Степанов.

Вакцинація в Україні: дані станом на 13 квітня

Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України. Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.

Також станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 громадян України.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу