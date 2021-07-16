Можно ли алкоголь после COVID-вакцинации и мочить место укола: ответ Минздрава

Вакцинальная кампания против коронавируса в настоящее время наполнена множеством мифов и предубеждений. Если вы слышали, что перед вакцинацией следует сделать ПЦР-тест или тест на антитела, чтобы не было слишком сильного действия вакцины – поздравляем – часть мифов вы уже слышали.

Мифы о вакцинации

В Министерстве здравоохранения опубликовали инфографики, которые рассказывают самые распространенные предубеждения относительно вакцинации, которые, в частности вы могли слышать от врачей.

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Вы собираетесь прививаться против COVID-19, но ваш врач советует не спешить с этим. Он назначил вам общий анализ крови и мочи, D-димер и тест на антитела к коронавирусу. По их результатам он решит, стоит ли вам вакцинироваться,

– иронично отметили в Минздраве.

Надо ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

В таком случае Минздрав советует сменить врача и наконец-то записаться на прививки против COVID-19. Ведь подобных предварительных анализов сдавать НЕ надо!

"В частности не нужно делать ПЦР-тест, тест на антитела к COVID-19 перед или после прививки", – пояснили в Минздраве.



Дополнительные обследования перед вакцинацией не нужны / Инфографика Минздрава

Умеренные дозы алкоголя не влияют на эффективность вакцин

Также в Минздраве отметили, что после получения прививки можно употреблять алкоголь и это никак не повлияет на эффективность вакцинации. В то же время там предостерегают, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, что может ослабить иммунный ответ на вакцину.



Можно ли пить алкоголь после вакцинации / Инфографика Минздрава

Так же не влияет на вакцинацию употребление жирной пищи до или после получения дозы.

Место инъекции мочить можно

В министерстве также развеяли самый популярный миф — о запрете мочить водой место вакцинации!

Принимать душ, принимать ванну после вакцинации и мочить место прививки можно. Главное – не тереть место укола во время и после принятия душа или ванны для избежания излишнего раздражения,

– отметили в Минздраве.

Нет ограничений так же по физическим нагрузкам после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки.



Физическая активность после иммунизации не запрещена / Инфографика Минздрава

В то же время эксперты пояснили, что после вакцинации можно путешествовать самолетом.

"Медицинские эксперты считают, что нет оснований для беспокойства, что прививки против COVID-19 может повлиять на риск возникновения тромбозов во время воздушных путешествий".

Коротко о вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 2 539 636 человек:

2 539 634 из них получили первую дозу препарата;

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.

Всего в стране провели 3 899 890 прививок.

К слову, в Украине могут одобрить обязательную вакцинацию для формирования коллективного иммунитета.

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