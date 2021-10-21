Люди с аллергией часто колеблются относительно вакцинации против COVID-19. Но если аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться нужно.

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Если у вас есть аллергия, не связанная с вакцинами — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и тому подобное, то прививаться можно, она не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться,

– пояснили в НСЗУ.

Ознакомьтесь с составом препарата

Если человек знает, какие именно аллергены вызывают реакцию, необходимо ознакомиться с составом вакцины. Он опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Или же спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной,

– добавили в НСЗУ.

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Типы вакцин против коронавируса:

Источник: Минздрав