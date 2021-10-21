Можно ли аллергикам вакцинироваться от коронавируса
Источник:НСЗУ
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, можно ли склонным к аллергии людям вакцинироваться от COVID-19. Если у человека есть аллергия на пищу, домашних животных, лекарства и тому подобное, то это не является противопоказанием к вакцинации.
Люди с аллергией часто колеблются относительно вакцинации против COVID-19. Но если аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться нужно.
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Если у вас есть аллергия, не связанная с вакцинами — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и тому подобное, то прививаться можно, она не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться,
– пояснили в НСЗУ.
Ознакомьтесь с составом препарата
Если человек знает, какие именно аллергены вызывают реакцию, необходимо ознакомиться с составом вакцины. Он опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Или же спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной,
– добавили в НСЗУ.
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Типы вакцин против коронавируса:
Источник: Минздрав
- Векторная – использует модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку. Иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела на Т-клетки. Так вакцина формирует иммунитет.
- Инактивированная – содержит в составе убитый вирус. Организм реагирует на него и таким образом формирует иммунитет.
- мРНК-вакцина – содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится, как защититься от настоящего вируса.