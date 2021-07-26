Многие будущие мамы сомневаются, нужно ли им вакцинироваться против COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что беременным нужно вакцинироваться против коронавируса и это вполне безопасно.
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Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что клинические исследования подтверждают безопасность вакцинации для беременных – среди привитых будущих мам не обнаружили негативных последствий. И вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.
COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19,
– призывают в Минздраве.
В ВОЗ обновили рекомендации касательно вакцинации беременных
Источник: WHO SAGE
Беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса, а сама болезнь увеличивает вероятность преждевременных родов. Кроме этого, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому эксперты заявили, что страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:
- после медперсонала;
- граждан пожилого возраста;
- людей с хроническими болезнями.
Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока у организации нет данных, является ли COVID-19 для них более опасным, чем для других категорий людей. Но эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.