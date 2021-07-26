Многие будущие мамы сомневаются, нужно ли им вакцинироваться против COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что беременным нужно вакцинироваться против коронавируса и это вполне безопасно.

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Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что клинические исследования подтверждают безопасность вакцинации для беременных – среди привитых будущих мам не обнаружили негативных последствий. И вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19,

– призывают в Минздраве.

В ВОЗ обновили рекомендации касательно вакцинации беременных

Источник: WHO SAGE

Беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса, а сама болезнь увеличивает вероятность преждевременных родов. Кроме этого, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому эксперты заявили, что страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:

после медперсонала;

граждан пожилого возраста;

людей с хроническими болезнями.

Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока у организации нет данных, является ли COVID-19 для них более опасным, чем для других категорий людей. Но эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.