В ходе одного из крупнейших исследований этого вопроса, эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США собрали информацию о 35 000 беременных, которые прошли вакцинацию.

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Moderna и Pfizer безопасны для беременных

Все они получали инъекции препаратов от компании Moderna или Pfizer на основе мРНК.

После анализа данных, оказалось, что частота выкидышей, мертворождений, осложнений, родовых дефектов и преждевременных родов среди вакцинированных женщин была точно такой же, как и среди тех, кто эти прививки не проводил.

Ни одна из будущих мам, получивших прививки от Johnson & Johnson, в сферу внимания исследователей не попала. На данный момент эти инъекции беременным не проводятся.

Приняли решение взять паузу для того, чтобы исследовать несколько редких случаев тромбозов. Американская Ассоциация репродуктивной медицины во вторник призвала ускорить темпы вакцинации среди беременных, эта рекомендация была основана на большом объеме проанализированной информации.

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Источник: МОЗ