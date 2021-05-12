Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер считает, что для пересечения границ наличие COVID-сертификата не будет обязательностью. По его мнению, будут и другие пути.

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Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС. Также пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ в случае отсутствия сертификата.

Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, присоединится к этому,

– заявил он.

Что известно об украинском COVID-паспорте