Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер считает, что для пересечения границ наличие COVID-сертификата не будет обязательностью. По его мнению, будут и другие пути.
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Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС. Также пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ в случае отсутствия сертификата.
Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, присоединится к этому,
– заявил он.
Что известно об украинском COVID-паспорте
- Ожидается, что сертификаты вакцинации появятся в Украине уже с 1 июля 2021 года.
- Они будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо потребуют страны Европейского Союза и ВОЗ.
- Команда Минздрава вместе с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое будет позволять получать сертификаты в режиме онлайн.
- Предварительно сертификат будет выдаваться через приложение "Дія".
- Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде.