Виктор Ляшко рассказал, что встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге. Чиновники обсуждали признание странами мира китайской вакцины от компании Sinovac.

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Виктор Ляшко "В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло и вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации".

Глава Минздрава также рассказал, что политики и дипломаты делают все возможное для того, чтобы украинцы, которые вакцинировались китайским препаратом, могли путешествовать по миру.

5 июля Ляшко был в Брюсселе, где встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге. В частности, они обсудили международное право, которое предусматривает, что путешествовать и пересекать границы, когда эпидемия, можно при условии полного курса вакцинации вакцинами, которые признаны ВОЗ.

Виктор Ляшко "Там меня заверили, что они работают со всеми странами для того, чтобы они быстрее признали вакцины, которые признаны внешним регулятором – ВОЗ. Поэтому обращаюсь ко всем – вакцинируйтесь, а все остальное отдайте дипломатам и политикам – мы все сделаем".

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