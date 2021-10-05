Можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке

С наступлением первых холодов к пандемии коронавируса добавились еще и сезонные заболевания. Их легко спутать на начальном этапе.

Поэтому важно уметь их различать, а самое главное – избавиться от мифов вокруг простудных заболеваний.

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Можно ли простудиться из-за переохлаждения

Один из самых популярных мифов – это то, что можно заболеть если переохладиться. Однако переохлаждение начинается, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. Последствия такого состояния – обморожение и кома. Так что вряд ли это грозит вам, если вы прогулялись холодным вечером.

Холод, сухой воздух и низкая температура влияют на временное снижение иммунитета, из-за чего человек становится более уязвимым к возбудителям ОРВИ. Однако вызывает простуду

Научно доказано, что между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет связи: низкие температуры не ослабляют ее.

Можно ли простудиться на сквозняке

Это еще один типичный миф. Единственное, на что способен направленный поток холодного воздуха – вызвать спазм мышц и сосудов в конкретном месте тела. Иногда это может привести к боли и временному ограничению подвижности.

На самом деле регулярное проветривание помещения – одно из базовых санитарных правил для снижения риска ОРВИ. Если слизистая оболочка пересушивается, это позволяет патогенам легче проникать в организм.

Конечно, существуют предположения, что холодный воздух тоже может высушивать слизистую носа, но в квартире с нерегулируемым центральным отоплением пересушить ее гораздо проще.

Что такое простуда? Простуда – это устаревшее название для ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), которая досталась нам в наследство с тех времен, когда причиной заболевания считали охлаждения тела, а повышенную температуру воспринимали как попытку организма "прогреться" (на самом деле она повышается, чтобы облегчить работу иммунных клеток и стимулировать выработку белков, которые блокируют размножение вируса). Простуда или ОРВИ – это инфекция верхних дыхательных путей, которая в 95% случаев возникает из-за вирусов. Их существует примерно 200 подтипов. Причиной воспаления могут стать бактерии или грибки. Передается простуда через предметы, немытые руки, при чихании и кашле.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала