Ученые пришли к выводу, что в случае обнаружения коронавируса, операцию нужно перенести. И минимум на 7 недель.

Инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 увеличивает риск смертности. И хотя международные руководящие принципы рекомендуют отложить операцию для пациентов с положительным результатом на COVID-19, существует мало доказательств того, что эту отсрочку практикуют в больницах.

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Более чем 15 000 хирургов провели международное многоцентровое исследование, которое охватывало 140 231 пациента в 1 674 больницах в 116 странах. Эти пациенты перенесли операции в октябре 2020 года.

Пациенты, которые заразились SARS-CoV-2 после операции, были исключены из исследования. Первичным критерием оценки была 30-дневная послеоперационная смерть.

Результаты исследования

Время от постановки диагноза SARS-CoV-2 до операции составляла 0 – 2 недели у 1 144 (0,8%) пациентов, 3 – 4 недели у 461 (0,3%) пациента, 5 – 6 недель у 327 (0,2%) пациентов и 7 недель и более у 1 205 (0,9%) пациентов.

У 137 590 (97,8%) пациентов не обнаружили коронавирус перед операцией.

Смертность среди пациентов без коронавируса в течение месяца после операции составила всего 1,5%.

Зато среди пациентов с коронавирусом смертность:

У прооперированных через 0 – 2 недели – 4,0%,

Через 3 – 4 недели – 4,0%,

Через 5 – 6 недель – 3,6%,

Через 7 – 8 недель – 1,5%. Такой же показатель смертности у людей, которые не болели коронавирусом во время операции.

Эти результаты были одинаковыми для разных возрастных групп, уровня физической подготовки пациентов, срочности хирургического вмешательства и его степени.

После задержки в 7 недель или более среди пациентов с длительными симптомами COVID-19 смертность была выше, чем у людей, которые уже избавились от симптомов или среди бессимптомных.

Ученые отметили, что решение об отсрочке операции следует принимать индивидуально для каждого пациента. Но при возможности советуют оперировать людей через 7 недель после установления диагноза COVID-19 и не оперировать пациентов, у которых еще не исчезли симптомы болезни.