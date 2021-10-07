Можно ли делить таблетку пополам: объяснение врача

Переламывать можно не все таблетки, это может повлиять на действенность препарата. О том, когда это возможно, а когда категорически запрещено – объяснила врач-эндокринолог.

Когда допустимо делить таблетки

Эндокринолог Талья Домбровская отметила, что разламывать таблетку можно, если на таблетке есть полоска для деления. Считается, что в таком случае в одной и второй половинке будет одна и та же строго регламентированная доза препарата.

Внимание Перепады настроения могут указывать на циклотимию: объяснение психиатра

Почему нельзя делить другие таблетки

в таблетке может быть неравномерное распределение вещества (особенно если это комбинированные лекарства),

если таблетка покрыта защитной оболочкой, то она или защищает действующее вещество от разрушительного действия желудочного сока, или бережет слизистую желудка от агрессивного вещества, поэтому ее разрушение во время деления может иметь негативные последствия.

лекарства с замедленным высвобождением созданы, чтобы медленно отдавать нам действующее вещество для лучшей переносимости, постепенного и более длительного действия.

под воздействием солнечного света или повышенной влажности таблетка, разделенная на части, быстрее потеряет свои свойства.

Какие таблетки категорически нельзя делить

таблетки без полоски для деления;

рассыпчатые таблетки, которые легко крошатся;

таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;

таблетки с несколькими действующими компонентами;

противозачаточные средства;

препараты для химиотерапии;

противосудорожные или сосудосуживающие средства;

капсулы с порошком или гелем.

Если черта деления отсутствует, то делить таблетки – нельзя!

Врач подчеркнула важность ознакомления с инструкцией препарата перед употреблением, если нужно делить таблетку, то лучше посоветоваться с врачом, который назначил их.