Среди наиболее распространенных ошибочных аргументов: маски могут способствовать размножению микробов и повышать уровень вдыхаемого углекислого газа. Но эксперты уверяют – стирка многоразовых масок делает их чистыми, и, соответственно, безопасными. Тем более нет никаких научных подтверждений того, что ношение маски повышают уровень углекислого газа в крови.

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Некоторые люди также утверждают, что когда окружение маленьких детей находится в масках, то дети теряют важные визуальные и социальные сигналы, что может негативно влиять на обучение и развитие. Но эксперты отмечали, что дети с нарушением зрения или слуха учатся адаптироваться, и другие дети тоже.

Почему не стоит пренебрегать ношением масок

При этом есть веские доказательства того, что использование масок в школах может снизить передачу COVID-19 среди детей и взрослых. Учитывая штат Аризона, вспышки COVID-19 в два раза чаще встречаются в школах без обязательного масочного режима.

Исследования, проведенные в школьных округах в других штатах, также показали, что ношение масок может значительно снизить скорость передачи COVID-19, особенно в сочетании с физической дистанцией и другими мерами профилактики.

Что мы знаем о профилактике и контроле инфекций, так это то, что нет никакого вмешательства, которое поможет победить вирус,

– сказал доктор Джошуа Шаффцин.

Но он отметил, что каждое мероприятие является важным и существует множество доказательств того, что масочный режим является ключевым компонентом повышения безопасности школ.

Как сделать ношение маски комфортным