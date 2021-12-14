Кому нельзя есть сырые яйца

Им нельзя есть сырые или недоваренные яйца – нужно варить яйца вкрутую или прожаривать до тех пор, пока белок и желток не станут твердыми. Детям можно давать вареные яйца примерно с шести месяцев.

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Минимальная безопасная внутренняя температура готовых яиц – 71 градус по Цельсию, для уверенности используйте пищевой термометр. Ориентировочная температура яиц пашот – 65 градусов по Цельсию. Поэтому, если вы в группе риска и боитесь отравиться, лучше не есть это блюдо.

На скорлупе яиц есть бактерии, которые часто попадают на другие продукты, руки, посуду и столешницы. Человек может отравиться, если бактерии с поверхности скорлупы проникают внутрь яйца или с рук попадают в рот. Чтобы бактерии не распространялись, важно соблюдать правила безопасности при приготовлении блюд из яиц.

Как правильно готовить яйца

Чтобы избежать распространения бактерий из яиц, нужно:

хранить яйца в оригинальной картонной коробке в холодильнике при температуре 4 градуса по Цельсию или ниже. Если яйца домашние – положите их в герметичный контейнер. Важно следить за сроком годности яиц, обычно это 28 дней;

держать яйца подальше от других продуктов – как в скорлупе, так и после того, как вы их раскололи;

не брызгать яйцом на другие продукты, столешницу или посуду;

после контакта с яйцом всегда тщательно мойте руки теплой водой с мылом;

тщательно вымыть поверхности и посуду теплой водой с моющим средством после того, как вы готовили что-то из яиц;

не использовать яйца с поврежденной скорлупой, потому что в них могли попасть грязь или бактерии.

Дети, люди с ослабленным иммунным ответом, беременные женщины и пожилые – особенно уязвимые группы, поскольку у них чаще всего возникают серьезные симптомы пищевого отравления. Кроме сырых и недоваренных яиц, им нельзя есть сырое тесто, домашний майонез или десерты, содержащие сырые яйца, например, тирамису и шоколадный мусс.