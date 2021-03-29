В ГПС уточнили правила въезда в Украину для иностранцев. Так, со справкой о вакцинации против коронавируса пока иностранцы въехать не могут, для пересечения границы следует показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Иностранцы смогут въехать на территорию Украины только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховки.

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Начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк заявил, что никакие другие документы во внимание приниматься не будут.

О том, подойдет ли справка о вакцинации от коронавируса вместо отрицательного ПЦР-теста, Лысюк заявил, что пока законодательно этот вопрос никак не регламентирован. Поэтому такие справки они не будут принимать.

При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест – тогда будет осуществлен пропуск,

– сказал Юрий Лысюк.

К слову, массовая вакцинация украинцев началась уже в феврале. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине будут выдавать паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала