Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, которые, в частности, использует Украина, являются взаимозаменяемыми независимо от страны производства. Люди, которые получили первую дозу препарата против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, могут получить вторую инъекцию вакциной AstraZeneca, которую произвели на других площадках.

Такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ), сообщили в Кабинете министров Украины.

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Вакцины не являются взаимозаменяемыми

Вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), являются идентичными по составу и технологиям изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, – пояснили в НТГЕІ.

В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные разными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

Вакцинацию должны проводить одним типом вакцин

То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer или инактивированной вакциной Sinovac – в отношении этих препаратов недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления.

В то же время немецкая комиссия по вопросам вакцинации STIKO рекомендовала людям в возрасте до 60 лет, которые получили первую прививку вакциной от AstraZeneca, вторую прививку делать другим препаратом.

Статистика: по Состоянию на 5 апреля в Украине вакцинировали 291 824 человека, из них получили 1 дозу – 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Какие вакцины в Украине

Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield – все 500 тысяч доз с первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.

В Украину также уже прибыла и партия вакцины CoronaVac, но пока ее еще не используют. Все из-за того, что нет нужных документов от компании, которая занималась поставкой.

Украина ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля. Кроме того, Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала