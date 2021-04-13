Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что купить официально ввезенную вакцину против коронавируса невозможно, ведь правительство обеспечивает прививки гражданам бесплатно.

Глава Минздрава пообещал вакцинировать всех желающих в течение 2021 года. По его словам, в будущем также не будет возможности купить официально ввезенную вакцину в Украине.

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Речи о том, чтобы купить вакцину в Украине, не идет сейчас и не будет идти в будущем. По крайней мере в отношении вакцин, которые завозит Министерство здравоохранения. Все эти вакцины будут делаться исключительно бесплатно для всех граждан Украины,

– подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что понимает тех, кто хочет привиться уже сегодня. Однако вакцинируют на первом этапе тех, кто находится в группе риска.

"Я понимаю, что есть люди, которые уже хотят сделать прививку. Однако мы в первую очередь вакцинируем сейчас людей, находящихся в группе риска. Но мы проведем прививку всем без исключения желающим в нашей стране в течение 2021 года", – отметил Степанов.

Вакцинация в Украине: данные по состоянию на 13 апреля

Вчера, 5 апреля, прививки против коронавируса сделали 12 856 жителей Украины. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.

Также по состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался в целом 413 561 житель Украины.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала