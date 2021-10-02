При этом важно не заразиться коронавирусом в очереди на вакцинацию. Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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Людям с аллергией, с поллинозом, с любой аллергией можно вакцинироваться. Вакцинировать не будут только того, у кого был анафилактический шок на первую дозу вакцины от COVID-19. Всем остальным вакцинироваться можно и нужно,

– заявила она.

Булавинова настояла на том, что вакцинация должна происходить в просторных помещениях и при соблюдении всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

При этом она подчеркнула, что при инфицировании коронавирусом важно не заниматься самолечением и следовать только рекомендациям своего личного врача.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека получили вторую, завершающую инъекцию.

С начала прививочной кампании на территории страны против коронавируса вакцинировались 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили по меньшей мере одну прививку, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 12 875 593 прививки против коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала