Людям, которые живут с ВИЧ, вакцины против коронавируса дают те же преимущества, что и всем, – профилактику тяжелого течения COVID-19 и потенциальное снижение риска передачи вируса. Поскольку у пациентов с ВИЧ иммунная система ослаблена и коронавирус часто протекает в тяжелой форме с осложнениями, они особенно нуждаются в вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 человек с ВИЧ

Сначала в исследованиях вакцин от COVID-19 ограничивали набор участников, но когда первые результаты показали, что они безопасны, люди с ВИЧ стали принимать участие в исследованиях.

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В США ВИЧ-инфицированные входят в группу людей с сопутствующими заболеваниями и могут получить вакцину. Но пока они только включены в клинические испытания, поэтому данные о безопасности вакцин недоступны. По данным Британской ассоциации по ВИЧ, вакцина способна вызвать слабый ответ у людей с ВИЧ, но даже при таких условиях может быть эффективной.

Если у человека нет тяжелой аллергической реакции на компоненты вакцины и польза превышает потенциальные риски, можно сделать прививку.

В Украине людей с ВИЧ еще не вакцинируют, потому что AstraZeneca еще не закончила исследование безопасности вакцины для этих лиц.

Как не заболеть коронавирусом людям с ВИЧ

Иммунная система ВИЧ-положительных пациентов ослаблена и не может обеспечить адекватную защиту организма от инфекций. Поэтому люди, которые живут с ВИЧ, особенно те, у кого прогрессирует или плохо контролируется инфекция, должны быть осторожными и учитывать рекомендации по профилактике коронавируса.

Даже если человек сделает прививку, нет гарантии, что он не заболеет коронавирусной инфекцией. Поэтому людям с ВИЧ, как и всем после вакцинации, нужно продолжать придерживаться профилактических мер: