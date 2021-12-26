В частности, жизнь Жанетты Матвейко изменилась даже в лучшую сторону. В интервью 24 канала она поделилась своим опытом и опровергла популярные мифы о ВИЧ-инфицированных.

Читать полностью О жизни на грани смерти, популярных мифах и дискриминации: интервью с женщиной, больной СПИДом

Можно ли людям с ВИЧ заниматься сексом

Конечно, ВИЧ не является преградой для половых отношений. Как шутит Жанетта, "сексом ВИЧ-положительным нужно заниматься вдвое больше". Главное правило – предупредить о своем статусе партнера и использовать презерватив.

Женщинам и мужчинам ВИЧ-положительным можно и нужно заниматься сексом, но прежде нужно предупредить партнера о том, что это возможно только с презервативами. Я советую быть честными в отношениях,

– рассказала Жанетта.

ВИЧ-положительные люди рожают здоровых детей

Женщина отметила, что ВИЧ-положительные люди рождают здоровых детей. Но для этого необходим контроль, в частности, прием АРТ-терапии.

Когда папа или мама принимают АРТ-терапию, ребенок рождается и стоит на учете в инфекционном контроле 28 дней. Ему или ей дают АРТ-терапию для профилактики. Этого ребенка потом снимают с учета. Он вполне здоров и имеет право на жизнь, на здоровье и так далее,

– поделилась Жанетта.

Вирус иммунодефицита человека не выбирает, кого инфицировать и заразиться может каждый. Но помните, что ВИЧ и СПИД – не приговор. Заботясь о своем здоровье и принимая терапию по назначению врачей, с этими болезнями можно прожить долгую и счастливую жизнь.

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