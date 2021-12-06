Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
Источник:Коронавірус_інфо
Человек может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья.
При появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением. Нужно подробно рассказать врачу о своих симптомах и как они развивались.
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Человек может одновременно быть инфицирован гриппом и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга,
– рассказала врач-анестезиолог Дарья Симчук.
Как лечат таких пациентов
Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента.
При появлении первых симптомов ОРВИ, гриппа или коронавируса обязательно обратитесь к врачу. Следите за температурой тела, кровяным давлением и сатурацией кислорода. Рассказывайте подробно о течении болезни.
Врач учтет клинические данные, сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения.
Как защититься от гриппа и COVID-19
- Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а привиться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях.
- Вакцинация против COVID-19 является бесплатной и проводится в государственных пунктах прививки.