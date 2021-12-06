Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Человек может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья.

При появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением. Нужно подробно рассказать врачу о своих симптомах и как они развивались.

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Человек может одновременно быть инфицирован гриппом и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга,

– рассказала врач-анестезиолог Дарья Симчук.

Как лечат таких пациентов

Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента.

При появлении первых симптомов ОРВИ, гриппа или коронавируса обязательно обратитесь к врачу. Следите за температурой тела, кровяным давлением и сатурацией кислорода. Рассказывайте подробно о течении болезни.

Врач учтет клинические данные, сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения.

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