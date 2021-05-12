В чем обвиняли ибупрофен

Авторы исследования напомнили, что в начале пандемии в научной среде высказывались опасения по поводу возможных рисков приема нестероидных противовоспалительных средств, в частности ибупрофена. Бытовало мнение, что нестероидные противовоспалительные средства могут усиливать активность рецепторов АПФ2 в легких, сердце, почках и кишечнике.

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Кроме того, прием жаропонижающих может препятствовать своевременной диагностике COVID-19, поскольку эти средства снимают один из главных симптомов – повышенную температуру.

Новое исследование

Эта научная дискуссия стала толчком для многочисленных исследований, в ходе которых ученые пытались подтвердить или опровергнуть возможную связь приема нестероидных противовоспалительных средств и тяжести течения COVID-19.

Авторы нового и крупнейшего на сегодняшний день исследования использовали данные британского ISARIC Clinical Characterization Protocol, что позволило получить информацию о более чем 72 тысячах госпитализированных с COVID-19 пациентов. Это примерно 60% от общего числа больных, которые проходили лечение в стационарах Великобритании с января по август прошлого года.

Безопасность НПВП при COVID-19

Ученые проанализировали возможную связь между воздействием НПВП с тяжелыми последствиями COVID-19, включая госпитализацию в отделение интенсивной терапии, потребность в кислороде и искусственной вентиляции легких, поражение почек и смертность.

Результаты показали, что ни один из этих случаев не был связан с приемом ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных препаратов в течение двух недель до госпитализации. Анализ также не выявил повышенный риск смертности среди пациентов, принимавших эти жаропонижающие.

Это исследование дополняет несколько предыдущих наблюдательных исследований, большинство из которых подтвердили отсутствие связи между применением НПВП и тяжестью COVID-19. Исходя из этих данных, врачи не должны воздерживаться от рекомендаций приема нестероидных противовоспалительных средств или их отменять для пациентов с COVID-19,

– подчеркнули авторы исследования.