Большинство вирусов недолго живут вне организма человека, поэтому риск передачи невелик, но он все же есть. Лучше не делиться бутылкой с людьми, у которых может быть инфекция, например простуда, грипп или ангина.

Также на тему Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

Что можно подцепить

Через слюну передаются: вирус простого герпеса первого типа, грипп, цитомегаловирус, риновирус, стрептококковые бактерии, вирус Эпштейна Барр.

Также при близком контакте и обмене посудой передается коронавирус. Поэтому если вы не уверены, что человек здоров, то лучше налить напиток в отдельный бокал. Кроме того, не нужно делиться какой-либо посудой, которой пользуются в общественных местах, всегда мойте чашки и столовые принадлежности, которые собираетесь поднести в рот, если кто-то еще мог ими пользоваться. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса.

Как безопасно пользоваться посудой