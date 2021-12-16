Большинство вирусов недолго живут вне организма человека, поэтому риск передачи невелик, но он все же есть. Лучше не делиться бутылкой с людьми, у которых может быть инфекция, например простуда, грипп или ангина.
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Что можно подцепить
Через слюну передаются: вирус простого герпеса первого типа, грипп, цитомегаловирус, риновирус, стрептококковые бактерии, вирус Эпштейна Барр.
Также при близком контакте и обмене посудой передается коронавирус. Поэтому если вы не уверены, что человек здоров, то лучше налить напиток в отдельный бокал. Кроме того, не нужно делиться какой-либо посудой, которой пользуются в общественных местах, всегда мойте чашки и столовые принадлежности, которые собираетесь поднести в рот, если кто-то еще мог ими пользоваться. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса.
Как безопасно пользоваться посудой
- после еды мыть тарелки в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине;
- тщательно мыть руки водой с мылом в течение 20 секунд до и после еды и приготовления блюд – из рук микробы могут попасть на посуду и продукты. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%;
- если посуду уже использовали для обработки сырых продуктов, например приготовления фарша, то перед повторным использованием ее нужно тщательно вымыть с моющим средством.