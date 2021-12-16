Можно ли пить из одной бутылки с другими людьми

Если пить из одной бутылки, есть риск через слюну обменяться вирусами или микробами и заразиться инфекционной болезнью. Особенно если пить воду сразу один за другим, когда патогены еще остаются на краю бутылки.

Большинство вирусов недолго живут вне организма человека, поэтому риск передачи невелик, но он все же есть. Лучше не делиться бутылкой с людьми, у которых может быть инфекция, например простуда, грипп или ангина.

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Что можно подцепить

Через слюну передаются: вирус простого герпеса первого типа, грипп, цитомегаловирус, риновирус, стрептококковые бактерии, вирус Эпштейна Барр.

Также при близком контакте и обмене посудой передается коронавирус. Поэтому если вы не уверены, что человек здоров, то лучше налить напиток в отдельный бокал. Кроме того, не нужно делиться какой-либо посудой, которой пользуются в общественных местах, всегда мойте чашки и столовые принадлежности, которые собираетесь поднести в рот, если кто-то еще мог ими пользоваться. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса.

Как безопасно пользоваться посудой