Эффективность хлорирования воды
Этот доступный способ дезинфекции и окисления органических примесей в воде десятилетиями применяется во всем мире. Его нельзя назвать на 100% эффективным, поскольку периодически в общественных бассейнах возникают вспышки инфекций, включая гепатит A и норовирусы, которые могут передаваться фекально-оральным путем. Как правило, подобные случаи связывают с плохим поддержанием необходимого уровня хлора в воде.
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Группа ученых из Великобритании решила проверить, может ли коронавирус распространяться среди пловцов в бассейне. Исследование было проведено в связи с тем, что власти страны приняли решение запретить посещение общественных бассейнов в связи с ростом заболеваемости.
Поскольку SARS-CoV-2 появился только в конце 2019 года, инактивация вируса хлорированной водой еще не была продемонстрирована напрямую,
– сообщили исследователи.
Хлор полностью уничтожает SARS-CoV-2
Ученые собрали пробы воды в нескольких бассейнах Лондона и смешали их с культурами SARS-Cov-2. Хлор уничтожил почти 100% частиц патогена, и почти ни в одном из образцов не осталось его следов. Исключение составлял один образец, в котором уровень хлора оказался ниже утвержденных стандартов. Но даже в этом случае были обнаружены только следы частиц, заразность которых уменьшилась в десятки раз.
Авторы исследования сделали вывод, что все любители плавания могут спокойно посещать общественные бассейны, поскольку вероятность заражения в хлорированной воде сводится к нулю.
Однако пловцы должны продолжать придерживаться рекомендуемых правил дистанцирования как в воде, так и вне ее,
– подчеркнули ученые.