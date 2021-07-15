Можно ли подхватить штамм Дельта после вакцинации: ответ Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что вакцины против COVID-19, которые одобрены ВОЗ защищают против опасного штамма Дельта, в частности против осложнений и тяжелого течения болезни.

Дельта вытеснит другие штаммы

По словам Виктора Ляшко, недавно он встречался с генеральным директором европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге, где имел возможность обсудить этот вопрос.

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В частности, в ВОЗ считают, что к концу лета дельта-штамм полностью вытеснит другие штаммы с территории европейского региона.

Для ВОЗ это вызывает обеспокоенность, поскольку сейчас в Европе, в частности в Украине, происходит смягчение карантина,

– отметил Виктор Ляшко.

Вспышка коронавируса сейчас

Виктор Ляшко рассказал, что последние две недели фиксируют эпицентры европейской вспышки в Великобритании, всплеск в России, в Португалии, Испании, Нидерландах, Кипре, Греции.

Сейчас заболеваемость в этих странах выходит на уровень осени 2020 года.

Болеет около 8% вакцинированных

Что касается защиты вакцин против мутировавшего штамма Дельта, то по словам Ляшко, болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу. Это не более 8% из всех, кто имел две дозы прививок, заболел и был госпитализирован"

Преимущества вакцинации

Виктор Ляшко в очередной раз подчеркнул, что вакцины, которые сегодня используют и которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения, предотвращают среднее и тяжелое течение болезни.

Преимущества вакцинации превышают риски! В частности, по словам главы Минздрава, это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом.

Кроме того, это позволяет даже при высоких темпах распространения штамма и большого количества инфицированных спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от того, это инфекционная болезнь, или не инфекционная.

по крайней мере одну дозу вакцины получили – 2 476 632 человека;

в то же время полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 1 305 882 граждана страны.

Что надо знать о мутации Дельта? Впервые ее зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования ею сообщают в более ста странах. ВООЗ классифицировала этот вариант коронавируса, как вызывающий беспокойство.

Штамм Дельта в Украине

По состоянию на 15 июля в Украине

В Украине сейчас тоже подтвердили случаи инфицирования Дельтой: первые случаи зарегистрировали 23 июня – заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они прибыли из России.

Вчера 14 июля подтвердили еще два случая в Ужгороде, пациенты также вернулись из России.