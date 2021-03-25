Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что новая вакцина CoronaVac будет распространяться аналогично предыдущей – Covishield.

Немчинов отметил, что любые другие вакцины, которые будут или в рамках инициативы COVAX, или в рамках двусторонних контактов, будут распространяться в соответствии с планом вакцинации.

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"Теоретически прививки должны быть одинаковыми препаратами"

Также врач-инфекционист Светлана Гук ответила, что пока неизвестно, можно ли заменить вакцину Covishield на CoronaVac во время введения второй дозы, если первой не хватит.

Сейчас в мире только проводят исследования вакцинации и ревакцинации первой и второй дозы вакцин. Никто не может сказать, что так можно делать, а с другой стороны, никто не скажет, что нельзя,

– сказала Гук.

По ее словам, чтобы узнать это, нужны результаты исследований, ведь эти препараты "изготовлены не одинаково, они могут иметь разные точки прикладывания".

Врач отметила, что введение различных вакцин во время первой дозы и второй неудовлетворительно с технической точки зрения, поэтому теоретически прививки должны быть одинаковыми препаратами​.

Больше о вакцине CoronaVac – читайте здесь.

К слову, первая партия вакцины против коронавируса от производителя Sinovac уже прибыла в Украину. Доставили из Китая первые 200 тысяч доз вакцины.