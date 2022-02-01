Можно ли пользоваться телефоном в ванной

Если в воду упадет отключенный от сети смартфон, он не ударит током. Напряжение телефона – около 4 вольт, когда он попадет в воду, человек этого не почувствует.

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К тому же многие современные телефоны имеют защиту от воды, то есть вода просто не попадет внутрь устройства.

Но ставить телефон на зарядку в ванной – не самая лучшая идея. Известны случаи смерти от удара током, когда зарядное устройство падало в воду в ванной. Например, можно случайно упустить телефон с подключенной зарядкой.

Вода – отличный электропроводник, а зарядное устройство обеспечивает доступ к сети с напряжением 220 вольт или выше. Удар такого сильного тока может привести к повреждению тканей и органов, спровоцировать фибрилляцию желудочков или остановку сердца.

Позаботьтесь о дополнительной защите

Если очень хочется залипать в экран или снимать истории в ванной, лучше заранее зарядить телефон и положить его в водонепроницаемый чехол. Дело в том, что даже смартфоны для съемки под водой могут пропускать влагу. А повреждение телефона после контакта с водой не попадает под гарантийный случай.