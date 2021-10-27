Можно ли после CoronaVac колоть другие вакцины: объяснение Минздрава

В Украине разрешено смешивать некоторые вакцины против коронавируса. Однако комбинировать вакцину CoronaVac с другими препаратами в Министерстве здравоохранения не рекомендовали.

Соответствующих исследований насчет CoronaVac нет

Глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга 27 октября рассказал, что таковы рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

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Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, мы позволили совмещать определенные вакцины против COVID-19,

– рассказал Ляшко.

Можно комбинировать мРНК-вакцину

Например, если первую прививку вы получили препаратом Moderna, то вторую дозу можно колоть Pfizer или наоборот.

Если первая доза AstraZeneca, для второй дозы можно использовать мРНК-вакцину – Moderna или Pfizer.

Виктор Ляшко "Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после CoronaVac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется, но некоторые исследования проводятся”.

Министр заверил, что люди, получившие две дозы вакцин по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации.



Как правильно комбинировать вакцины против коронавируса / Инфографика Минздрав

Если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек или он получил прививку мРНК-вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

Если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране дефицит вакцины, тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

Без необходимости вакцины не смешиваются. То есть если первую прививку человек получил препаратом Pfizer, то вторая прививка будет выполняться этим же препаратом. Если у привитого препаратом AstraZeneca не будет никаких проблем и вакцина в стране будет в достаточном количестве, то вторую прививку также будут делать препаратом AstraZeneca.

К слову, пока нет данных о комбинировании COVID-вакцины производства Johnson&Johnson. Появились новые данные о том, почему необходимо вводить бустерную дозу, но уже другим препаратом. В частности, в ходе исследований, лучшие результаты эффективности вакцинации были у людей, получивших дозу препарата J&J, а затем еще одну – Moderna или Pfizer.

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