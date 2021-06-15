Можно ли принимать лекарства, в которых истек срок годности

Лекарства лучше не использовать после того, как у них истек срок годности. Хотя есть исследования о том, что просроченные препараты действуют, так же как и лекарства, в которых еще не закончился срок годности, в официальных рекомендациях советуют их выбрасывать.

Дискуссии о том, можно ли использовать лекарство по истечении срока годности, ведутся давно. Есть исследования, которые показывают, что лекарства остаются стабильными в течение многих лет и после истечения срока годности.

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Лекарства, в которых истек срок годности

Эксперты в США настаивают на том, чтобы производители устанавливали срок годности, а потом проводили долгосрочные испытания и обновляли дату после исследований, если оказывалось, что препарат можно хранить дольше.

Однако, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пишет, что препараты с истекшим сроком годности могут быть менее эффективными или даже более опасными из-за возможных изменений химического состава.

На некоторых могут начать расти бактерии. Если у просроченных антибиотиков изменился химический состав, он может не справиться с инфекцией, что приведет к ухудшению состояния, более серьезным заболеваниям и устойчивости к антибиотикам.

Лучше придерживаться указанного на упаковке срока годности и не рисковать.

Что делать с просроченными лекарствами

Источник: FDA

Смешать лекарство с неприглядными вещами: мусор, наполнитель для кошачьего туалета или кофейная гуща. Это нужно, чтобы уличные животные случайно не съели их.

Поместить смесь в герметичный полиэтиленовый пакет.

Выбросить в мусорное ведро.