Можно ли прививаться различными вакцинами против коронавируса

Комбинированное применение вакцин – это введение двух доз от разных вакцин в рамках одной вакцинации. Например, когда вводят первую дозу Pfizer, а вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Такие сочетания могут вызывать более сильные иммунные реакции, по сравнению с обычной схемой введения. Поэтому ученые собирают данные об их эффективности и безопасности.

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Зачем смешивать вакцины

Большинство вакцин против коронавируса созданы в двух компонентах. Когда появились первые исследования их эффективности, ученые предположили, что если вместо двух одинаковых компонентов вводить дозы двух разных вакцин, они будут стимулировать различные части иммунной системы или научат его распознавать разные части вируса. Это может вызвать более сильный иммунный ответ.

Комбинация AstraZeneca с другими вакцинами

В Великобритании запустили исследовательский проект "Com-COV2", в котором смешивают различные вакцины и проверяют, как иммунная система на них реагирует. Одно из исследований проекта, которое еще не прошло рецензирование, показало, что комбинации вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca вызывают выработку высокой концентрации антител, когда дозы вводятся с интервалом в четыре недели. При этом самая высокая активность антител и Т-лимфоцитов (клеток, которые уничтожают вирусы) наблюдается, когда сначала вводят вакцину AstraZeneca, а затем Pfizer-BioNTech.

В другом исследовании 216 участникам сначала ввели дозу AstraZeneca, затем вторую от Moderna. Смешанные вакцины вызвали больший уровень антител и Т-клеток, по сравнению с двумя дозами вакцины Moderna.

Также в рамках проекта "Com-COV2" планируются испытания по комбинациям: AstraZeneca / Novavax, Pfizer-BioNTech / Moderna, Pfizer-BioNTech / Novavax.

В каких странах смешивают вакцины

Поскольку исследований о том, как работают комбинации различных вакцин мало, смешивать прививки самостоятельно не рекомендуется.

Хотя в некоторых европейских странах это уже можно сделать. Например, во Франции и Германии пожилым людям, получившим первую дозу вакцины AstraZeneca, рекомендуется сделать вторую прививку другой вакциной. В этих странах AstraZeneca больше не рекомендуется для пожилых людей из-за редких случаев тромбозов.

В Великобритании пациенты могут получить вторую дозу другой вакцины, если вакцины, которую они получили первый раз, нет в наличии.