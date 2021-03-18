Можно ли разлучать матерей с новорожденными при COVID-19: объяснение ВОЗ
В большинстве стран при подтвержденном коронавирусе у роженицы или подозрении на инфекцию рекомендуется немедленная изоляция ребенка и вскармливание сцеженным молоком. Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что эта мера может в буквальном смысле убить новорожденного.
Источник:ВОЗ
Отлучение матерей от детей
ВОЗ ссылается на исследование, которое опубликовано в журнале The Lancet, где подчеркивается огромная важность обеспечения тесного контакта матери и ребенка после рождения, особенно для детей, родившихся недоношенными или с недостаточным весом.
Также по теме: Пожилые люди очень плохо защищены от повторного заражения коронавирусом
Изоляция делает новорожденных подверженными повышенному риску осложнений и летальному исходу, особенно в бедных странах с высоким уровнем детской смертности. В глобальном опросе поставщиков медицинских услуг для новорожденных из 62 стран две трети респондентов сообщили, что не позволяют зараженным женщинам контактировать с детьми, а четверть опрошенных запрещает грудное вскармливание даже матерям, у которых не подтвержден коронавирус.
Почему нельзя изолировать детей от матерей
Постоянный контакт "кожа к коже" и грудное вскармливание может спасти до 125 тысяч жизней детей даже при условии, если у их матерей подтвержден COVID-19, считают специалисты ВОЗ. Исследование показало, что пребывание рядом с матерью снижает:
- смертность недоношенных детей или с недостаточным весом на 40%;
- вероятность гипотермии – более чем на 70%;
- риск заражения опасными инфекциями – на 65%.
Эксперты рекомендуют дать возможность матерям с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находиться в одном помещении с ребенком после родов, брать его на руки и кормить грудью. Разумеется, при соблюдении всех необходимых мер профилактики – носить маску, мыть руки и проветривать помещение.
Польза превышает риск
При этом сохраняется риск заражения коронавирусом и даже неонатальной смерти, однако в большинстве случаев новорожденные переносят инфекцию легко или бессимптомно. По оценкам ВОЗ, вероятность инфицирования может привести к менее 2 тысячам смертей среди младенцев, однако преимущества отказа от разрыва контактов матери и ребенка значительно перевешивают эти риски.
По последним данным, COVID-19 у беременной женщины повышает вероятность преждевременных родов, поэтому забота о недоношенных детях сейчас важна как никогда.
Поделиться новостью