В большинстве стран при подтвержденном коронавирусе у роженицы или подозрении на инфекцию рекомендуется немедленная изоляция ребенка и вскармливание сцеженным молоком. Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что эта мера может в буквальном смысле убить новорожденного.

Отлучение матерей от детей

ВОЗ ссылается на исследование, которое опубликовано в журнале The Lancet, где подчеркивается огромная важность обеспечения тесного контакта матери и ребенка после рождения, особенно для детей, родившихся недоношенными или с недостаточным весом.

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Изоляция делает новорожденных подверженными повышенному риску осложнений и летальному исходу, особенно в бедных странах с высоким уровнем детской смертности. В глобальном опросе поставщиков медицинских услуг для новорожденных из 62 стран две трети респондентов сообщили, что не позволяют зараженным женщинам контактировать с детьми, а четверть опрошенных запрещает грудное вскармливание даже матерям, у которых не подтвержден коронавирус.

Почему нельзя изолировать детей от матерей

Постоянный контакт "кожа к коже" и грудное вскармливание может спасти до 125 тысяч жизней детей даже при условии, если у их матерей подтвержден COVID-19, считают специалисты ВОЗ. Исследование показало, что пребывание рядом с матерью снижает:

смертность недоношенных детей или с недостаточным весом на 40%;

вероятность гипотермии – более чем на 70%;

риск заражения опасными инфекциями – на 65%.

Эксперты рекомендуют дать возможность матерям с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находиться в одном помещении с ребенком после родов, брать его на руки и кормить грудью. Разумеется, при соблюдении всех необходимых мер профилактики – носить маску, мыть руки и проветривать помещение.

Польза превышает риск

При этом сохраняется риск заражения коронавирусом и даже неонатальной смерти, однако в большинстве случаев новорожденные переносят инфекцию легко или бессимптомно. По оценкам ВОЗ, вероятность инфицирования может привести к менее 2 тысячам смертей среди младенцев, однако преимущества отказа от разрыва контактов матери и ребенка значительно перевешивают эти риски.

По последним данным, COVID-19 у беременной женщины повышает вероятность преждевременных родов, поэтому забота о недоношенных детях сейчас важна как никогда.