Можно ли резко поседеть от стресса: новое исследование

Человек действительно может резко поседеть из-за стресса. Когда состояние придет в норму – волосы вернут первоначальный цвет. Но чем старше человек, тем меньше шансов, что процесс обратится вспять.

Обычно волосы седеют с возрастом, но есть данные о седине, которая связана с пережитым стрессом. Доказательства этого начали появляться лишь недавно, поскольку отследить связь стресса с потерей пигментации очень сложно.

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Известно лишь, что за один день изменить цвет волос нельзя. Поднявшись из фолликулов, они лишь затвердевают, сохраняя в себе химическую "летопись" всего, что происходило с ним и организмом в процессе роста.

Новое исследование

В исследовании участвовали 14 добровольцев, которые регулярно ведут дневники. Они могли оценить уровень пережитого стресса на каждой неделе изученного учеными периода.

Волонтеры предоставили для анализа свои волосы. Биологи разделили их на кусочки длиной 50 микрометров – примерно на столько волос вырастает за час. Так ученые смогли измерить интенсивность пигментации в конкретное время.

От стресса можно поседеть

Оказалось, чем выше уровень стресса у человека, тем меньше пигмента в волосах. У некоторых добровольцев его количество приходило в норму, когда жизненная ситуация стабилизировалась.

С возрастом волосы восстанавливали свой цвет все реже. Это связано с биологическими факторами.

Не думаю, что снижение стресса у 70-летнего, седого уже много лет мужчины, поможет волосам потемнеть. Или что стресс будет настолько сильным, что десятилетний ребенок сможет поседеть,

– рассказал один из авторов исследования.

Базовой причиной потери пигментации ученые назвали дисфункцию митохондрий в клетках фолликул – волосяных луковиц.