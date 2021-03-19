Наталья Зданевич – доцент кафедры неврологии и психиатрии физической реабилитации Киевского медицинского университета. По специальности – врач-психоневролог и психотерапевт.

О работе психотерапевта, болезни "от нервов", самолечении и опасных симптомах Зданевич рассказала в интервью.

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О работе невролога

Невролог это тот, кто лечит "нервных" людей?

Невролог – это специалист, который лечит только неврологические заболевания. К ним относятся болезни с поражением нервной системы, которые понятны анатомически.

Например, во время инсульта можно увидеть повреждения головного мозга. Во время травмы мозга – физическое повреждение нервной ткани. Во время остеохондроза – физическое повреждение или раздражение корешков спинного мозга.

Специализация невролога – выявить такие заболевания нервной системы органического генеза и полечить их.

Что вас больше всего раздражает в вашей работе?

Если ты специалист, особенно в психоневрологии, то тебя не должно ничего раздражать. К своим пациентам нужно относиться с огромной любовью и принятием. Если вас что-то будет раздражать в психоневрологии, то это означает, что у вас есть какие-то необработанные проблемы и их надо решать.



Наталья Зданевич / Фото 24 канала

А что больше всего нравится?

Нравится, когда мы получаем результат. Думаю, каждый врач будет радоваться пациенту, у которого улучшилось здоровье. Некоторых больных мы можем вылечить полностью, а некоторым можем помочь в ослаблении симптомов.

Зачем вы стучите под коленом?

Этот вопрос действительно интересует всех людей. Они заходят к неврологу и ждут, что им будут стучать молоточком. Дело в том, что в неврологии очень важны рефлексы, которые обнаруживают во время клинического осмотра.

Такой обзор содержит проверку всех рефлексов (от черепно-мозговых нервов до функционирования спинномозговых нервов). После проверки рефлекса, мы делаем вывод, он:

нормальный;

повышенный;

сниженный;

искривленный.

О болезни и симптомах

Правда ли, что существуют болезни "от нервов"?

Это очень известное выражение, которое часто используют. Специалист должен дифференцировать проблемы. Есть такая категория заболеваний как психосоматические. Условно можно сказать, что эти болезни – от нервов.



Психосоматические болезни можно назвать "от нервов" / Фото Unsplash

К психосоматическим заболеваниям, например, относится бронхиальная астма, заболевания сердца, желудка. Каждый орган имеет иннервацию, поэтому несмотря на вопрос широко, вмешательство невролога является желательным.

Когда можно лечить головную боль самостоятельно, а когда необходимо обращаться к специалисту?

Самому вообще не стоит ничего лечить. Специалист на то и специалист: он долго учится, затем проходит практику, имеет какой-то опыт.

Головная боль – это такое многогранное явление, которое может возникнуть при любой патологии (при онкологических заболеваниях, инсультах, мигренях и т.д.). Только специалист сможет сказать вам, что именно вызвало боль и является ли это угрожающим для человека.

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Если головная боль является индикатором онкологического заболевания, то это довольно угрожающе для жизни человека и требует срочного вмешательства.

Можно ли постоянно принимать обезболивающие препараты?

Если что-то болит – можно купить препарат, выпить таблетку и боль исчезнет. Но если эффекта нет, тогда обязательно нужно обращаться к врачу.



Вместо самолечения нужно обращаться к специалистам / Фото Unsplash

Бывают разные ситуации, но нужно всегда быть бдительным к своему здоровью. Есть люди, которые игнорируют симптомы и приходят на поздних стадиях. Мы лечим их, делаем все возможное, но это трудно. На первых стадиях было бы намного легче.

Какие болезни пациенты чаще всего себе приписывают, хотя их совсем не имеют?

Наша цель – рассказать человеку после обследования, есть ли у него заболевание, или он его себе надумал. Это зависит от того, имеет ли человек склонность к ипохондрическому опыту.

Например, если человек увидел в детстве больную бабушку, которая имеет проблемы с сердцем, то со временем он начинает искать у себя именно эту болезнь. Есть определенные алгоритмы обучаемости. Они приходят с детства и могут реализоваться во взрослом возрасте.

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Тогда люди впадают в тревожные состояния. Они лечатся, но на это нужно время, даже работа с психологом.

Если я постоянно все забываю, это уже начало болезни Альцгеймера?

Если человек в молодом возрасте постоянно что-то забывает, то, прежде всего, нужно обратить внимание на такое явление как рассеянность. Есть нарушения памяти, а есть нарушение концентрации внимания. Часто люди путают эти понятия.

Если у студента переутомление, он много учится, то в определенный истощенный момент начинает понимать, что не так хорошо запоминает информацию. Услышав о склерозе и болезни Альцгеймера, начинает опасаться этих заболеваний.

Нужно вывести человека из состояния выгорания и память восстановится. Я всегда говорю, что пока у вас не пройдет тревога и депрессивный фон настроения, память будет не очень хорошей.

Какой, на первый взгляд, незначительный симптом на самом деле опасен?

Людям пожилого возраста, прежде всего, нужно обращать внимание на отказ речи, непонимание того, что происходит и отказ работы частей тела. Это предвестники инсульта.

Головная боль с тошнотой и рвотой утром может свидетельствовать о внутричерепной гипертензии. Тогда важно обследовать головной мозг.