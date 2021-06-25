Можно ли самостоятельно побороть алкоголизм

При алкоголизме часто возникает психологическая зависимость, с которой человек не сможет справиться без помощи нарколога.

Кроме того, в борьбе с алкогольной зависимостью используют рецептурные лекарства, которые назначает только врач, и психотерапию – семейную, когнитивно-поведенческую, групповую.

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А кодирование при лечении алкоголизма не помогает. Но есть действия, которые больной может сделать, чтобы улучшить эффективность в борьбе с зависимостью.

Что делать, чтобы вылечить алкоголизм

Чтобы выздороветь, нужно сосредоточиться на изменении привычек и здоровом образе жизни.

Вот что можно сделать:

дать понять друзьям и семье, что вы не употребляете алкоголь , и попросить у них поддержки. Возможно, придется дистанцироваться от людей и ситуаций, которые мешают выздороветь;

, и попросить у них поддержки. Возможно, придется дистанцироваться от людей и ситуаций, которые мешают выздороветь; развивать полезные привычки . Хороший сон, регулярная физическая активность, управление стрессом и правильное питание часто облегчают процесс выздоровления;

. Хороший сон, регулярная физическая активность, управление стрессом и правильное питание часто облегчают процесс выздоровления; выбирать занятия, не связанные с алкоголем. Можно прогуляться, заняться спортом, сходить в кино, найти новое хобби или вернуться к старому. Альтернатива алкоголя – рисование, настольные игры, работа по дереву, игра на музыкальном инструменте и другие занятия.

Конечно, не стоит думать, что если начинаешь заниматься резьбой по дереву, то сразу забываешь об алкоголе. Поэтому здесь важно соблюдать комплексный подход, работать со специалистами и понимать, зачем это нужно.