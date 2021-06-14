В Министерстве здравоохранения говорят, что в первую очередь на вакцинацию приглашают пожилых людей. Но на самом деле прививку может получить каждый.

К теме В Украине за сутки 22 219 человек получили прививки против коронавируса

В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям преклонного возраста,

– объяснили в Минздраве.

Заметим, что в течение прошлых выходных 12 – 13 июня центры массовой вакцинации работали в 16 регионах Украины. За этот период против болезни там вакцинировали 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.

В эти выходные работало 50 центров вакцинации:

Источник: МОЗ

13 центров в Днепропетровской области,

8 – во Львовской области,

7 – в Одесской области,

5 – в Полтавской области,

3 – в Херсонской области,

2 – в Киевской области,

2 – в Черновицкой области,

2 – в Хмельницкой области

А также по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в городе Киеве.

Где сделали больше прививок

Больше всего прививок за два дня провели в Киеве на базе Международного выставочного центра (6 410), в Днепре в 12 центрах (3 145) и во Львове в 3 центрах (2 968).