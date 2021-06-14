В Министерстве здравоохранения говорят, что в первую очередь на вакцинацию приглашают пожилых людей. Но на самом деле прививку может получить каждый.
К теме В Украине за сутки 22 219 человек получили прививки против коронавируса
В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям преклонного возраста,
– объяснили в Минздраве.
Заметим, что в течение прошлых выходных 12 – 13 июня центры массовой вакцинации работали в 16 регионах Украины. За этот период против болезни там вакцинировали 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.
В эти выходные работало 50 центров вакцинации:
Источник: МОЗ
- 13 центров в Днепропетровской области,
- 8 – во Львовской области,
- 7 – в Одесской области,
- 5 – в Полтавской области,
- 3 – в Херсонской области,
- 2 – в Киевской области,
- 2 – в Черновицкой области,
- 2 – в Хмельницкой области
- А также по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в городе Киеве.
Где сделали больше прививок
Больше всего прививок за два дня провели в Киеве на базе Международного выставочного центра (6 410), в Днепре в 12 центрах (3 145) и во Львове в 3 центрах (2 968).