Можно ли съесть немного вредной еды во время диеты: исследование
Здоровое питание положительно влияет на состояние нашего здоровья. Но о последствиях включения нездоровой пищи в здоровый рацион известно мало.
Исследователи Медицинского центра Университета Раша проанализировали эффективность средиземноморской диеты среди тех людей, которые любят употреблять вредную пищу. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's&Dementia: The Journal of Alzheimer's Association.
К теме Как изменились советы по здоровому питанию в 2020 году
Известно, что рацион из овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов положительно влияет на здоровье человека. Но ученые обнаружили, что если такую диету разнообразить жареной пищей, сладостями, рафинированной мукой, красным и ультраобробленим мясом (сосисками и колбасками), то польза от якобы здорового питания уменьшается.
Как проводилось исследование
- В нем приняло участие 5001 пожилой человек из Чикаго в возрасте старше 65 лет.
- За состоянием здоровья участников наблюдали с 1993 по 2012 год.
- Исследователи проанализировали, насколько каждый человек придерживается средиземноморской диеты, которая заключается в употреблении: фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла, рыбы, картофеля и умеренного потребления вина.
- Ученые также оценили, насколько каждый участник придерживался западной диеты, которая содержит жареную пищу, рафинированную муку, сладости, красное и переработанное мясо, нежирные молочные продукты и пиццу.
- Впоследствии специалисты изучили связь между показателями средиземноморской диеты и изменениями состояния здоровья у участников.
У людей, которые больше придерживались средиземноморской диеты, были лучшие показатели. Однако люди, которые любили отведать "запрещенную" еду – имели более высокий уровень воспалений и более низкий уровень когнитивных способностей.
Поделиться новостью