Здоровое питание положительно влияет на состояние нашего здоровья. Но о последствиях включения нездоровой пищи в здоровый рацион известно мало.

Исследователи Медицинского центра Университета Раша проанализировали эффективность средиземноморской диеты среди тех людей, которые любят употреблять вредную пищу. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's&Dementia: The Journal of Alzheimer's Association.

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Известно, что рацион из овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов положительно влияет на здоровье человека. Но ученые обнаружили, что если такую ​​диету разнообразить жареной пищей, сладостями, рафинированной мукой, красным и ультраобробленим мясом (сосисками и колбасками), то польза от якобы здорового питания уменьшается.

Как проводилось исследование

В нем приняло участие 5001 пожилой человек из Чикаго в возрасте старше 65 лет.

За состоянием здоровья участников наблюдали с 1993 по 2012 год.

Исследователи проанализировали, насколько каждый человек придерживается средиземноморской диеты, которая заключается в употреблении: фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла, рыбы, картофеля и умеренного потребления вина.

Ученые также оценили, насколько каждый участник придерживался западной диеты, которая содержит жареную пищу, рафинированную муку, сладости, красное и переработанное мясо, нежирные молочные продукты и пиццу.

Впоследствии специалисты изучили связь между показателями средиземноморской диеты и изменениями состояния здоровья у участников.

У людей, которые больше придерживались средиземноморской диеты, были лучшие показатели. Однако люди, которые любили отведать "запрещенную" еду – имели более высокий уровень воспалений и более низкий уровень когнитивных способностей.