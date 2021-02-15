Перелом полового члена случается редко. Точной статистики нет, потому что мужчины стесняются обращаться к хирургу. Однако это серьезная травма, которая требует неотложной помощи.

Симптомы перелома полового члена

внезапная боль в половом члене;

щелчок или треск;

быстрая потеря эрекции;

отек ствола полового члена;

изменение цвета ствола из-за кровотечения под кожей – пенис сравнивают с баклажаном из-за темных синяков;

иногда повреждается уретра – трубка, по которой выводится моча; из нее может вытекать кровь.

Когда может сломаться половой член

В пенисе нет костей. Во время эрекции половой член наполняется кровью, которая заполняет два цилиндра – пещеристые тела. Если пенис в эрегированном состоянии внезапно или с силой сгибается, это может привести к разрыву внешней оболочки цилиндров и происходит перелом. Кровь из цилиндров выливается внутрь полового члена, и это вызывает болезненный отек.

Несколько причин перелома полового члена:

во время секса может случиться в любом положении. Чаще всего перелом происходит, когда эрегированный пенис мужчины выскальзывает из партнерши или партнера и сильно сгибается;

агрессивная мастурбация;

когда мужчина переворачивается в постели или падает на эрегированный пенис;

такаандан – мужчина сгибает половой орган, чтобы прекратить эрекцию.

Что делать

Перелом полового члена – неотложная урологическая ситуация, она может навсегда повлиять на половую функцию и мочеиспускание. Если мужчина подозревает, что у него сломан половой член, не стоит стесняться и думать, что пройдет само, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Чем быстрее мужчина обратится к хирургу, тем выше вероятность, что он полностью выздоровеет. Британская ассоциация урологических хирургов рекомендует делать операцию в первые 24 часа.

Если быстро не обратиться за помощью, есть риск, что на месте перелома сформируется рубцовая ткань и это усложнит восстановление. Тогда пациентам придется принимать препараты для эрекции.