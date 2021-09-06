ОРВИ и коронавирус

Такое заявление сделал Игорь Кузин, главный санитарный врач. Он отметил, что не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19,

Важно Сначала будет желтая зона, – в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

Или даже если вы уже получили первую дозу и ждете вторую. По словам Кузина, сочетать вакцины от коронавируса и сезонных болезней в период эпидемсплеска острых респираторных инфекций нельзя.

Однако надо соблюдать интервал в 14 дней.

Игорь Кузин – главный санврач "Допустимое сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток. Ожидать от вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию".

Также он добавил, что можно делать прививку от гриппа между первой дозой вакцины от коронавируса и между второй, но стоит, чтобы был промежуток 14 дней.

Внимание! Ранее американская биотехнологическая компания Novavax Inc обнародовала результаты исследований своей комбинированной вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа А и В.

Вспышка больных

Главный врач страны также отметил, что ОРВИ и сезонные болезни будут. Однако всплеска больных не предвидится.

Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается,

– заявил Кузин.

Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в Украине