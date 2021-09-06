ОРВИ и коронавирус
Такое заявление сделал Игорь Кузин, главный санитарный врач. Он отметил, что не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19,
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Или даже если вы уже получили первую дозу и ждете вторую. По словам Кузина, сочетать вакцины от коронавируса и сезонных болезней в период эпидемсплеска острых респираторных инфекций нельзя.
Однако надо соблюдать интервал в 14 дней.
Игорь Кузин – главный санврач
"Допустимое сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток. Ожидать от вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию".
Также он добавил, что можно делать прививку от гриппа между первой дозой вакцины от коронавируса и между второй, но стоит, чтобы был промежуток 14 дней.
Вспышка больных
Главный врач страны также отметил, что ОРВИ и сезонные болезни будут. Однако всплеска больных не предвидится.
Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается,
– заявил Кузин.
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в Украине
- За сутки 5 сентября COVID-19 заболели 773 человека. В то же время 457 больных выздоровели, а 18 – к сожалению, умерли. Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Киеве.
- Прививки против вируса получили 41 787 человек.
- В начале сентября местные власти Херсонщины заявляли, что в регионе могут усилить карантин. Рост количества больных связывают с большим потоком людей из временно оккупированного Крыма.
- Председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук тоже ранее сообщал, что область стремительно приближается к оранжевой зоне карантина.
- В то же время в Умани зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших праздновать Рош а-Шана.
- На Прикарпатье реанимационное отделение больницы переполнено пациентами. Медики говорят, что симптоматика вируса также изменились.