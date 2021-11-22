Можно ли спать с включенным светом

22 ноября 2021 , 16:32
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Источник:

Sleep foundation

Лучше не надо, сон с включенным светом нарушает выработку гормона мелатонина, влияет на циркадный ритм и циклы сна, поэтому, чтобы высыпаться, ученые советуют спать в темноте.

Почему нельзя спать со светом

Тьма стимулирует шишковидную железу вырабатывать мелатонин, поэтому в вечернее время часто появляется сонливость. Уровень гормона достигает пика в середине ночи, между 2 и 4 часами, и постепенно снижается до 8 – 9 утра до дневного уровня. Яркий свет может блокировать выработку мелатонина, в результате человек труднее засыпает и хуже спит.

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В норме в ночном сне человека от четырех до шести циклов сна, каждый из которых длится от 70 до 120 минут. Свет в ночное время затрудняет смену циклов сна. Это приводит к тому, что человек часто просыпается, и время глубоких стадий сна (они больше всего восстанавливают) сокращается.

Если искусственного света много, то циркадный ритм может сместиться – вплоть до того, что человек спит днем ​​и бодрствует ночью. Из-за этого нарушается обмен веществ, увеличивается вес, возникают проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как правильно спать

  • ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные;
  • поддерживать комфортную температуру в комнате около 15-22 °C. Кроме того, в спальне должно быть тихо и темно;
  • убрать из спальни электронные устройства, чтобы не отвлекаться на сообщения и расслабиться в конце дня;
  • не переедать, не пить слишком много кофеина и алкоголя перед сном;
  • быть активным в течение дня – это поможет легче уснуть.
Автор: Олександр Бевза