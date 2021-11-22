Можно ли спать с включенным светом

Лучше не надо, сон с включенным светом нарушает выработку гормона мелатонина, влияет на циркадный ритм и циклы сна, поэтому, чтобы высыпаться, ученые советуют спать в темноте.

Почему нельзя спать со светом

Тьма стимулирует шишковидную железу вырабатывать мелатонин, поэтому в вечернее время часто появляется сонливость. Уровень гормона достигает пика в середине ночи, между 2 и 4 часами, и постепенно снижается до 8 – 9 утра до дневного уровня. Яркий свет может блокировать выработку мелатонина, в результате человек труднее засыпает и хуже спит.

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В норме в ночном сне человека от четырех до шести циклов сна, каждый из которых длится от 70 до 120 минут. Свет в ночное время затрудняет смену циклов сна. Это приводит к тому, что человек часто просыпается, и время глубоких стадий сна (они больше всего восстанавливают) сокращается.

Если искусственного света много, то циркадный ритм может сместиться – вплоть до того, что человек спит днем ​​и бодрствует ночью. Из-за этого нарушается обмен веществ, увеличивается вес, возникают проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как правильно спать