Можно ли стать донором крови после перенесенного коронавируса

В Министерстве здравоохранения рассказали, есть ли ограничения на сдачу крови из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ежегодно 14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови. В Минздраве Украины сообщили, если вы переболели коронавирусом, но чувствуете себя хорошо после выздоровления, то можете быть донором.

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Важно, чтобы прошло 14 дней после исчезновения симптомов. Речь идет в основном о легких случаях без постковидных последствий,

– заявили в Минздраве.

Можно ли стать донором крови после вакцинации

После вакцинации как от COVID-19, так и любых других неживых вакцин донором можно быть уже на следующий день.

"Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали", – добавили в Минздраве.

Представители Минздрава подчеркнули, что доноры являются теми супергероями, которые спасают миллионы жизней, сдавая кровь.

К слову, в Украине работает почти три сотни медицинских учреждений, где можно сдать кровь. Это можно сделать без привязки к месту регистрации и даже с приложением "Дия", без предъявления паспорта.

Кто может быть донором? Донором может стать любой дееспособный гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на жительство на территории Украины, в возрасте от 18 лет, весом от 50 кг, без противопоказаний, определенных Минздравом.



Как подготовиться к сдаче крови / инфографика 24 канала

Как часто можно сдавать кровь

В Минздраве сообщили, что количество регулярных донаций крови в год у мужчин и женщин – не более 6 с минимальным перерывом между стандартными донациями 60 дней.



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